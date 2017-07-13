В Пензе восстановлено несколько светофоров
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Пенза, 13 июля 2017. PenzaNews. Несколько светофорных объектов восстановлено в Пензе в рамках федерального приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».
Фото: Penza-gorod.ru
В частности, к настоящему времени работы выполнены на пешеходном переходе на улице Рахманинова, 10.
Кроме того, восстановлены светофоры на пересечении улицы Рахманинова с улицами Лозицкой и Тернопольской.
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«В рамках программы в 2017 году на 58 улицах города запланирована реконструкция светофорных объектов», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе мэрии Пензы.
В администрации города пояснили, что будет устанавливаться недостающее оборудование, а также ламповые светофоры меняться на светодиодные.
«Кроме того, намечена установка дорожных знаков на щитах со световозвращающей флуоресцентной пленкой и Г-образных опорах на нерегулируемых пешеходных переходах», — добавили в пресс-службе.