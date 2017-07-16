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Мэр Пензы поручил провести совещание с «Т Плюс» для утверждения плана работ на теплосетях

12:49 | 16.07.2017 | ЖКХ

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Пенза, 16 июля 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев поручил своему заместителю Юрию Ильину и и.о. начальника управления по делам ГО и ЧС города Александру Дерябину провести совещание с руководством ПАО «Т Плюс» для согласования графика работ на теплосетях.

Мэр Пензы поручил провести совещание с «Т Плюс» для утверждения плана работ на теплосетях

Фото: Penza-gorod.ru

«Необходимо во время личной встречи согласовать план работ, побудить компанию добросовестно выполнять свои обязательства», — сказал глава администрации Пензы по итогам проверки ремонта на улице Пушкина в воскресенье, 15 июля.

Виктор Кувайцев отметил, что к работе на теплосетях с утра еще не приступали, в то время как ремонт дорог ведется с 3.00.

«Более того, на информационном баннере отсутствуют сведения о датах начала и завершения работ. Дорожникам в свою очередь напоминать о времени выхода не нужно — и днем, и ночью они на местах», — цитирует мэра пресс-служба администрации Пензы.
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