В Пензе ведутся работы по замене теплотрассы на площади Жукова и улице Чкалова ЖКХ

Пенза, 18 июля 2017. PenzaNews. Работы по замене теплотрассы начаты на площади Маршала Жукова и на улице Чкалова в Пензе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в Региональном центре стратегических коммуникаций ПАО «Т Плюс» в Саранске (РЦСК).

Фото: РЦСК ПАО «Т Плюс»

«Общая протяженность перекладываемых участков составляет 665 метров. На площади Маршала Жукова в настоящее время проводятся земляные работы. Завершить ремонт на этом участке планируется до 31 августа», — уточнили в компании.

В РЦСК отметили, что на улице Чкалова, где работы намечено завершить 30 сентября, производятся вскрытие и очистка канала тепломагистрали, а также ведется демонтаж старых труб.

«Ремонтная программа «Re: Конструкция 2017» направлена на повышение качества услуг теплоснабжения для конечных потребителей и увеличение финансирования подготовки электростанций и теплосетей к осенне-зимнему периоду. Всего в ходе подготовки к отопительному сезону планируется заменить более 8 км трубопроводов тепловых сетей. Общий объем ремонтов в рамках программы технического перевооружения и реконструкции филиала «Мордовский» группы «Т Плюс» увеличен в текущем году по сравнению с 2016 годом в 3 раза», — пояснили в Региональном центре стратегических коммуникаций ПАО «Т Плюс» в Саранске.

В РЦСК добавили, что общий объем вложений в ремонтную кампанию 2017 года составит около 600 млн. рублей.