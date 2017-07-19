В Пензе на Набережной реки Мойки из-под земли забил фонтан ЖКХ

Пенза, 19 июля 2017. PenzaNews. Фонтан высотой с пятиэтажный дом забил на улице Набережной реки Мойки в Пензе в среду, 19 июля.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Очевидцы публикуют в социальных сетях видео и фото с места коммунальной аварии.

По их словам, вода через открытые окна попала в некоторые квартиры близлежащего дома и затопила дорогу.

Кроме того, оказалось повреждено несколько находившихся поблизости машин — вода оказалась внутри салона, а разлетавшиеся в разные стороны камни разбили стекла.

Как сообщил ИА «PenzaNews» заместитель начальника управления гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Пензы Александр Дерябин, на месте аварии проводились работы по подаче горячего водоснабжения.

«Система не выдержала и дала такое повреждение. Сейчас трасса перекрыта. Дальше там будут ремонтные работы проводиться», — пояснил собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время нельзя точно сказать, сколько домов будет отключено от горячего водоснабжения.

«Вода была не горячая. Ее только подавали под давлением, она теплая была. Если бы она была горячая, последствия были бы [более серьезные]», — отметил Александр Дерябин.