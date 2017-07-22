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Юрий Ильин призвал ускорить темпы работ на перекрестке улиц Пушкина и Плеханова в Пензе

10:41 | 22.07.2017 | ЖКХ

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Пенза, 22 июля 2017. PenzaNews. Вице-мэр по городскому хозяйству Юрий Ильин призвал руководство компании «Т Плюс теплосеть Пенза» ускорить темпы работ на перекрестке улиц Пушкина и Плеханова, где продолжается ремонт сетей.

Юрий Ильин призвал ускорить темпы работ на перекрестке улиц Пушкина и Плеханова в Пензе

Фото: Penza-gorod.ru

В субботу, 22 июля, он вместе с замглавы администрации города Андреем Шевченко оценил ход ремонта на объекте, из-за которого пришлось перекрывать проезд по улице Плеханова, при этом изначально намеченные сроки оказались сорваны.

По словам технического директора «Т Плюс теплосеть Пенза» Игоря Денисова, задержки произошли из-за необходимости выполнения непредвиденных работ — нужно было демонтировать бетонный блок, на который была установлена световая опора.

Юрий Ильин потребовал как можно быстрее завершить восстановление проезжей части.

«Дорога должна быть открыта сегодня к обеду», — цитирует вице-мэра пресс-служба администрации Пензы.
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