Вице-мэр Пензы призвал очистить ограждения вдоль дорог от грязи ЖКХ

Пенза, 22 июля 2017. PenzaNews. Заместитель главы администрации Пензы Юрий Ильин призвал представителей подрядных компаний, занимающихся реализацией приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», очистить о грязи и пыли ограждения, которые устанавливаются вдоль проезжей части.

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«Ремонт улично-дорожной сети — процесс, состоящий из большого вида работ. Его результатом должен стать благоустроенный объект», — сказал он в ходе совещания, состоявшегося в субботу, 22 июля.

Также Юрий Ильин напомнил, что ни одна дорога не будет принята до тех пор, пока не будут восстановлены решетки ливнеприемников.

Обращаясь к кураторам участков, он призвал не ослаблять контроль за выполнение ремонта.

«В условиях широкомасштабного дорожного ремонта важно четко контролировать ход работ и не допускать их затягивания», — цитирует Юрия Ильина пресс-служба мэрии Пензы.