Комфортную среду еще в двух дворах начнут создавать 24 июля ЖКХ

Пенза, 23 июля 2017. PenzaNews. Работы, запланированные в рамках программы «Формирование современной городской среды муниципального образования город Пенза на 2017 год», стартуют на территории дворов у дома №25 на улице Клары Цеткин и №2 на улице Воронова в понедельник, 24 июля. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

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В воскресенье, 23 июля, начальник управления ЖКХ Пензы Андрей Гришин доложил мэру Виктору Кувайцеву, что в выходной день работы ведутся во дворах у домов №7 на улице Саранской и №33 на улице Кижеватова.

В свою очередь мэр подчеркнул, что погодные условия не должны влиять на ход работ по благоустройству дворов.

«До 10 сентября мы должны завершить ремонт всех заявленных дворов, а это значит, что подрядчики должны быть на объектах каждый день», — отметил глава администрации Пензы.