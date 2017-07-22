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Еще в двух дворах Пензы начали создавать комфортную среду

14:10 | 22.07.2017 | ЖКХ

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Пенза, 22 июля 2017. PenzaNews. Работы, запланированные в рамках программы «Формирование современной городской среды муниципального образования город Пенза на 2017 год», стартовали на территории еще двух дворов — у дома №7 на улице Саранской и №33 на улице Кижеватова.

Еще в двух дворах Пензы начали создавать комфортную среду

Фото: Penza-gorod.ru

На улице Саранской планируется выполнить асфальтирование проезжей части и тротуара, установить бордюры, обустроить парковку, предусмотреть лавочки и привести в порядок крыльцо у подъездов. Кроме того, проектом предусмотрен ремонт пешеходной дорожки вдоль дома, по которой дети ходят в школу и детсад, а взрослые на работу и в магазин.

В ходе посещения этого двора в субботу, 22 июля, заместители главы администрации Пензы Андрей Шевченко и Юрий Ильин отметили, что единственная проблема, с которой столкнулась подрядная организация — это мешающие работам припаркованные машины.

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«К поиску собственников автомобилей и просьбе убрать их на время ремонта должны подключаться и старшие по домам. Данный транспорт оставляют жители дома, и он тормозит все работы. Жильцы не должны ждать, когда их попросят убрать транспорт, а сделать это самим», — сказал Юрий Ильин.

Затем вице-мэры выехали на улицу Кижеватова, где запланированы работы по асфальтировке и обустройству парковочного пространства, а в настоящее время подрядчик приступил к демонтажу бордюрного камня.

Андрей Шевченко обратил внимание на то, что работы, рассчитанные на 10 дней, затягивать нельзя, сообщает пресс-служба мэрии Пензы.
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