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ФАС признала нарушением соглашение о сортировке ТКО на пензенском полигоне

15:55 | 24.07.2017 | ЖКХ

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Пенза, 24 июля 2017. PenzaNews. Управление ФАС России по Пензенской области признало МУП по очистке города и ООО «Экопенза» нарушившими антимонопольное законодательство.

ФАС признала нарушением соглашение о сортировке ТКО на пензенском полигоне. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что между МУП по очистке города и ООО «Экопенза» было заключено соглашение о сотрудничестве, согласно которому организация выполняет работы по сортировке на городском полигоне твердых бытовых отходов», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления ФАС России.

В ведомстве напомнили, что предприниматель или организация не вправе осуществлять деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов I–IV классов опасности на конкретном объекте, если этим на нем занимается другое лицо, имеющее лицензию.

«Указанное соглашение, заключенное в нарушение требований законодательства, создало ООО «Экопенза» преимущества в хозяйственной деятельности по сравнению с иными субъектами, действующими на товарном рынке по оказанию услуг по обработке твердых коммунальных отходов, вынужденными в отличие от этой организации нести затраты на приобретение отходов, подлежащих обработке», — пояснили в УФАС.

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В пресс-службе добавили, что муниципальному предприятию и компании «Экопенза» выдано предписание о прекращении нарушения антимонопольного законодательства.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», управление ФАС России по Пензенской области возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении МУП по очистке города и ООО «Экопенза» еще в январе 2017 года.

Основанием послужило обращение ООО «Экопром» в отношении МУП по очистке города по факту создания ограничений деятельности на товарном рынке по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО).
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