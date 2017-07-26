Мэр призвал по максимуму использовать солнечные дни для ремонта дорог в Пензе ЖКХ

Пенза, 26 июля 2017. PenzaNews. Представители подрядных компаний, выполняющие в Пензе работы в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», должны по максимуму использовать каждый солнечный день. Такое мнение высказал мэр Виктор Кувайцев.

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«Мы должны ускорить темпы. Пока погода нам благоприятствует, в отличии от других регионов, необходимо максимально этим воспользоваться. Нам удалось сделать уже почти половину запланированных объемов, но 1 сентября уже близко», — отметил он в ходе совещания, состоявшегося в минувший вторник, 25 июля.

Как сообщает пресс-служба мэрии, Виктор Кувайцев поручил своему заместителю Юрию Ильину и начальнику департамента ЖКХ Пензы Андрею Скрипкину усилить контроль за ходом исполнения и качеством работ.