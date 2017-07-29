Строительство водопровода в Лесной начнется 31 июля ЖКХ

Пенза, 29 июля 2017. PenzaNews. Работы по прохождению и разбивке трассы водопровода до поселка Лесной города Пензы начнутся в предстоящий понедельник, 31 июля. Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев.

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«Проектно-сметная документация на строительство магистральной водопроводной сети разработана, денежные средства в размере 27 млн. рублей выделены, окончена подача заявок участников аукциона, с понедельника начнутся работы по прохождению и разбивке трассы водопровода», — сказал он в ходе встречи с жителями поселка.

Виктор Кувайцев также поручил начальнику управления капитального строительства Пензы Игорю Умнову заняться разработкой проекта на строительство внутриквартальных сетей водоснабжения в Лесном, сообщает пресс-служба мэрии.