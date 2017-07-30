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Мэр Пензы проверил ход ремонта дорог на проспекте Победы, улицах Калинина и Краснова

09:14 | 30.07.2017 | ЖКХ

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Пенза, 30 июля 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев проконтролировал ход ремонтных работ в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» утром в воскресенье, 30 июля.

Мэр Пензы проверил ход ремонта дорог на проспекте Победы, улицах Калинина и Краснова

Фото: Penza-gorod.ru

В частности, он выехал на проспект Победы, где асфальтирование проезжей части осуществляет компания «Магистраль».

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Кроме того, мэр проинспектировал работы на улице Калинина, где работники «Пензадорстроя» занимаются организацией технической полосы и установкой бордюрного камня, а также на улице Краснова, на которой трудятся представители предприятия «Пензадормост».

Виктор Кувайцев поручил директору департамента ЖКХ Пензы» Андрею Скрипкину продолжать контролировать время выхода подрядчиков на объекты и следить за качеством работ.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в течение дня на дорогах Пензы будет задействовано 30 ремонтных бригад. Больше всего — четыре и три соответственно — будут заниматься работами на проспекте Победы и улице Калинина.
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