«Т Плюс» планирует взыскать с МКП «Теплоснабжение Пензы» и мэрии более 40 млн. рублей ЖКХ

Пенза, 1 августа 2017. PenzaNews. Публичное акционерное общество «Т Плюс» обратилось в Арбитражный суд Пензенской области с иском к МКП «Теплоснабжение города Пензы» и мэрии о взыскании около 42 млн. рублей.

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Определением от 28 июля заявление принято к производству, предварительное судебное заседание по делу назначено на 11 сентября.

В соответствии с иском, муниципальное предприятие выступает в качестве ответчика №1. При недостаточности его имущества истец требует взыскать задолженность в порядке субсидиарной ответственности с ответчика №2, то есть городской администрации, за счет казны муниципального образования.

При этом 40,8 млн. рублей — сумма задолженности по договору поставки №217 от 30 ноября 2012 года, накопившаяся за май 2017 года. Еще около 850 тыс. рублей приходится на неустойку за период с 26 июня по 25 июля. Также истец просит суд взыскать неустойку за период с 26 июля по день фактической уплаты долга по ставке рефинансирования Центробанка.

Комментируя ИА «PenzaNews» ситуацию, в региональном центре стратегических коммуникаций ПАО «Т Плюс» в городе Саранске отметили, что организация вынуждена регулярно обращаться в суд с исками о взыскании с МКП задолженности за потребленную тепловую энергию в принудительном порядке, «однако это не улучшает платежную дисциплину предприятия», и задолженность продолжает расти.

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«Главным потребителем тепловой энергии в Пензе является МКП «Теплоснабжение города Пензы». Полученный энергоресурс по договору поставки №217 от 30 ноября 2012 года МКП перепродает своим абонентам: УК, ТСЖ, собственникам нежилых помещений в многоквартирных домах и другим юридическим и физическим лицам. В течение длительного времени казенное предприятие систематически не в полном объеме осуществляет оплату за потребленную тепловую энергию», — пояснили в компании.

Отвечая на вопрос о том, имеет ли какое-то отношение данный иск к процедуре приватизации МКП «Теплоснабжения города Пензы», в компании «Т Плюс» подчеркнули, что эти два события между собой никак не связаны.

Филиал «Мордовский», работающий в составе группы компаний «Т Плюс», объединяет генерирующие и теплосетевые активы в Саранске и Пензе. В его состав входят саранская ТЭЦ-2, пензенские ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, ОАО «СаранскТеплоТранс», ОАО «Т Плюс теплосеть Пенза», а также котельная «Арбеково».