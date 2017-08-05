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В Пензе на улице Красной заасфальтировали парковочные места между деревьями

15:07 | 05.08.2017 | ЖКХ

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Пенза, 5 августа 2017. PenzaNews. Стихийная парковка на улице Красной в Пензе, существовавшая на протяжении многих лет напротив крупного бизнес-центра — неподалеку от классической гимназии №1 им. В.Г. Белинского, приобрела благоустроенный вид.

В Пензе на улице Красной заасфальтировали парковочные места между деревьями

Фото: Penza-gorod.ru

Было принято решение зеленые насаждения выделить приствольными кругами, а пустующие территории и участки между деревьями — заасфальтировать, используя износостойкий щебеночно-мастичный асфальтобетон.

С ходом работ, которые на данном участке пока продолжаются, в субботу, 5 августа ознакомился мэр Виктор Кувайцев.

Он отметил, что раньше автомобилисты парковались прямо на газоне, постепенно уничтожая его, а теперь у них появилась возможность оставить машину на обустроенных специально для этого местах.

«Так же мы будем поступать и на других объектах улично-дорожной сети, где ведется ремонт автодорог, чтобы постепенно увеличивать количество так необходимых для города парковочных мест. Они будут доступны каждому автовладельцу», — пояснил мэр Пензы.

Виктор Кувайцев отметил, что в прошлом году в этом микрорайоне было организовано примерно 260 парковочных мест.

«Речь идет о территориях, прилегающих к областной больнице, перинатальному центру, ПГУ, Олимпийской аллее. В этом году, выполняя ремонт улично-дорожной сети в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», продолжаем придерживаться концепции по приведению стихийно образованных парковок в надлежащее состояние», — констатировал он.

Как сообщает пресс-служба мэрии, обустройство парковки рядом с гимназией планируется завершить к середине августа. На данный момент определена подрядная компания, которая займется мощением тротуара брусчаткой от пересечения с улицей Карла Маркса до улицы Лермонтова.
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