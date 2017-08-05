В Шемышейке управляющая компания оштрафована за некачественную питьевую воду ЖКХ

Пенза, 5 августа 2017. PenzaNews. Штаф в размере 20 тыс. рублей назначен ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство», осуществляющему деятельность в поселке Шемышейка Пензенской области, за питьевую воду ненадлежащего качества.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в управлении Роспотребнадзора по Пензенской области, нарушения требований санитарного законодательства были выявлены 5 мая в ходе административного расследования.

«Результаты лабораторных исследований питьевой воды, отобранной из пробоотборного крана скважины, в водонапорной башне и из водопроводного крана в техподполье жилого дома, не отвечали требованиям СанПиН по содержанию железа и по микробиологическим показателям», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что нарушение также подтверждено заключением эксперта центра гигиены и эпидемиологии Пензенской области.

«Постановлением судьи Первомайского районного суда Пензы ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.5 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде», — уточнили в управлении.