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Вице-мэр Пензы потребовал ускорить установку дорожных знаков

18:16 | 05.08.2017 | ЖКХ

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Пенза, 5 августа 2017. PenzaNews. Заместитель главы администрации Пензы Юрий Ильин потребовал от представителей подрядных организаций, занимающихся ремонтом объектов в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», ускорить установку знаков и Г-образных опор в ходе совещания в мэрии в субботу, 5 августа.

Вице-мэр Пензы потребовал ускорить установку дорожных знаков

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Во время него подрядчики отчитались об итогах за неделю и степени готовности объектов, после чего Юрий Ильин выразил недовольство темпами работ.

«Нужно понимать степень ответственности при реализации федерального проекта. Измените свое отношение к делу, привлеките дополнительные бригады», — призвал он.

Вице-мэр поручил директору департамента ЖКХ города Андрею Скрипкину усилить контроль за этими работами, сообщает пресс-служба администрацию Пензы.
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