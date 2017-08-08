В Пензе настоятель храма попросил прислушаться к прихожанам при благоустройстве территории ЖКХ

Пенза, 8 августа 2017. PenzaNews. Настоятель расположенного на улице Антонова в Пензе храма благоверного князя Дмитрия Донского протоиерей Василий Кочетков попросил мэра Виктора Кувайцева, чтобы при благоустройстве прилегающей территории были учтены предложения и замечания прихожан.

Фото: Penza-gorod.ru

«В настоящее время работы по благоустройству находятся на завершающем этапе. Все замечания, которые поступают от людей, мы стараемся учесть. Думаю, и в этом случае строители прислушаются к просьбам жителей», — сказал глава администрации Пензы.

Как сообщает пресс-служба мэрии, во время визита Виктора Кувайцева священник занимался с детьми из воскресной школы «Донские» при храме.

Мэр, пользуясь случаем, пообщался с юными прихожанами. В свою очередь настоятель пояснил, что православный летний лагерь организован в дни каникул специально, чтобы воспитанники до обеда находились под присмотром взрослых.