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Мэр Пензы проинспектировал ремонт дороги на улице Антонова

13:33 | 08.08.2017 | ЖКХ

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Пенза, 8 августа 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев проинспектировал реконструкцию проезжей части на улице Антонова, которая осуществляется в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».

Мэр Пензы проинспектировал ремонт дороги на улице Антонова

Фото: Penza-gorod.ru

Информируя мэра о выполненном в рамках муниципального контракта объеме работ, главный инженер ООО «Автодорога» Александр Недопекин сообщил, что на данном участке был использован щебеночно-мастичный асфальтобетон (ЩМА), завершается монтаж наружного освещения, обустройство тротуаров и зеленой зоны.

В ходе обсуждения окончания строительных работ в рамках второго этапа реконструкции Виктор Кувайцев высказал несколько замечаний, которые необходимо учесть при благоустройстве территории.

Комментируя увиденное, мэр отметил, что дорога на улице Антонова, как и раньше на улице Измайлова, выполнена из качественных материалов, с новым освещение проезжей и пешеходной зон, системой ливневой канализации и локальными очистными сооружениями.

«Кроме того, что сейчас мы имеем полноценную 4-полосную дорогу, нам удалось решить еще одну очень важную социальную проблему. В этом районе самая большая общеобразовательная школа, состоящая из двух корпусов, расположенных по разным сторонам дороги. При этом пешеходная зона после дождей постоянно подтоплялась. Были большие проблемы по обеспечению безопасности пешеходов, в первую очередь школьников, на пешеходном переходе. В ходе реконструкции эту проблему удалось решить», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии Пензы.
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