В Пензе работы начаты почти в половине дворов, которые благоустроят в 2017 году ЖКХ

Пенза, 11 августа 2017. PenzaNews. Подрядчики приступили к работам по благоустройству 17 дворов Пензы, что составляет примерно половину от общего числа территорий вблизи жилых домов, которые приведут в порядок в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2017 году. Об этом сообщил начальник управления ЖКХ города Андрей Гришин.

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На данных объектах проведен демонтаж старого бордюрного камня, на место которого устанавливается новый. Ведется обустройство тротуаров, пешеходных дорожек и автомобильных стоянок. Рабочие размещают малые архитектурные формы.

На четырех территориях начаты работы по асфальтировке.

Планируется, что в двух дворах работы по благоустройству будут полностью завершены до понедельника, 14 августа, сообщает пресс-служба мэрии.

Программа «Формирование современной городской среды муниципального образования город Пенза на 2017 год» была утверждена 25 мая. Общий объем финансирования составляет более 174 млн. рублей. Большая часть средств выделена из федерального и регионального бюджетов в рамках соответствующего приоритетного проекта — почти 154 млн. и около 19 млн. рублей. Еще 1,8 млн. рублей заложено в бюджете Пензы.

В программу включены 35 дворов и одна общественная территория — набережная реки Суры. На их благоустройство намечено направить 2/3 и 1/3 выделенных средств соответственно.

Софинансирование жителями работ из так называемого дополнительного перечня — по установке детских и спортивных площадок, обустройству парковок — предполагается на 11 дворовых территориях.