Пензенский губернатор предложил начать формировать комфортную среду в частном секторе ЖКХ

Пенза, 11 августа 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев предложил премьер-министру РФ, председателю «Единой России» Дмитрию Медведеву рассмотреть возможность распространения действия федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на микрорайоны, в которых развивается индивидуальное жилищное строительство.

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По его словам, запуск данного проекта дал новый толчок к обустройству городской среды, в том числе дворовых территорий вблизи многоэтажных домов.

«Мы перед собой ставим задачу не только потратить федеральные, областные и муниципальные денежные средства на развитие комфортной среды, но и чтобы его участниками были непосредственно сами граждане», — сказал глава региона в ходе встречи Дмитрия Медведева с окружным партактивом в пензенской филармонии в пятницу, 11 августа.

Он пояснил, что при реализации проекта в области используется 70% средств из бюджетов разных уровней и 30% вкладывают жители.

Иван Белозерцев отметил, что это объединяет людей и заставляют по-другому относится к имуществу — детским и спортивным площадкам, а также другим элементам благоустройства.

Вместе с тем губернатор обратил внимание на то, что в регионе активно развивается индивидуальное жилищное строительство, однако такие микрорайоны не могут участвовать в проекте.

«В этой связи, уважаемый Дмитрий Анатольевич, считаю возможным просить Вас расширить возможности этого проекта, чтобы его можно было реализовывать и в частном секторе. Люди об этом просят. Это было бы очень здорово», — резюмировал Иван Белозерцев.