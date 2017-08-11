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Большой фоторепортаж Встреча Дмитрия Медведева с партактивом «Единой России» в ПФО. Пенза, 11 августа 2017 г.

Медведев назвал здравой идею допуска жильцов к выполнению работ по благоустройству

22:39 | 11.08.2017 | ЖКХ

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Пенза, 11 августа 2017. PenzaNews. Премьер-министр РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев в целом одобрил идею допустить жильцов, объединенных в ТОСы или ТСЖ, к участию в конкурсах на выполнение отдельных видов работ по благоустройству дворов.

Медведев назвал здравой идею допуска жильцов к выполнению работ по благоустройству

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Я думаю, что это вполне здравая идея. Почему нет? Они вряд ли будут участвовать как индивидуальные предприниматели или физические лица. Но если говорить о юридическом лице, которое способно предложить нормальное качество услуг — можно», — отметил он в ходе встречи с окружным партактивом в пензенской областной филармонии в пятницу, 11 августа.

Дмитрий Медведев подчеркнул, что власти на местах должны внимательно подойти к этому вопросу.

«Потому что можно так всех профессионалов убрать с «шахматной доски», оставить одни ТСЖ, а у них на это нет ни навыков, ни компетенции. Здесь должен быть разумный подход. Все-таки профессиональные навыки должны соединяться с инициативой людей. А сама мысль неплохая», — резюмировал глава кабинета министров.
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