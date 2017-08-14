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Жителей Кузнецка и близлежащих сел ждет плановое отключение газа

14:30 | 14.08.2017 | ЖКХ

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Пенза, 14 августа 2017. PenzaNews. Жителей Кузнецка Пензенской области и некоторых близлежащих сел ждет плановое отключение газа.

Жителей Кузнецка и близлежащих сел ждет плановое отключение газа

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщается на сайте ООО «Газпром межрегионгаз Пенза», это связано с необходимостью проведения ремонтных работ ОАО «Кузнецкмежрайгаз», которые, как ожидается, будут выполняться с 10.00 до 14.00.

29 августа будет приостановлено газоснабжение абонентов, проживающих на улице Заводской в Кузнецке, 31 августа — на улице Пензенской, 5 сентября — на улице Кустарная площадь.

7 сентября газа в течение нескольких часов не будет в домах на улицах Пригородной, Циолковского, Целинной, Горького, Черняховского, Трудовой, Баумана, Молодой Гвардии и Крылова.

14 сентября на время ремонта без газа останутся абоненты сел Анненково и Тютнярь.
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