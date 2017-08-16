Губернатор призвал оперативно исправлять недочеты в домах для переселенцев в Сурске ЖКХ

Пенза, 16 августа 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев призвал подрядчиков максимально оперативно и качественно устранять имеющиеся недочеты в домах, построенных в Сурске по программе расселения ветхого и аварийного жилья.

Фото: Pnzreg.ru

«Если у людей есть справедливые замечания, они должны быть незамедлительно исправлены. Застройщик несет ответственность за качество возведенного жилья», — сказал глава региона в ходе визита в Сурск в среду, 16 августа.

Он пообщался с теми, кто уже переехал в новое жилье, и поинтересовался их мнением о полученных квартирах.

Как отметили жильцы, условия, конечно, стали лучше, однако сначала были проблемы со звукоизоляцией — они в настоящее время устраняются.

Также жители попросили Ивана Белозерцева помочь с благоустройством новой улицы, на которой в дождливую погоду становится очень грязно.

«Люди должны жить в комфортных условиях», — подчеркнул губернатор, распорядившись принять соответствующие меры.

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Как сообщает пресс-служба регионального правительства, Иван Белозерцев также поручил главе администрации Городищенского района Геннадию Березину начать подготовку проектно-сметной документации на реконструкцию дороги от федеральной трассы М5 «Урал» до Сурска, которую намечено выполнить в 2018 году.

Ранее в городе Сурске Пензенской области были выявлены нарушения, допущенные при реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Они послужили основанием для возбуждения уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».

По версии следствия, в период 2013–2014 годов администрацией Городищенского района заключались контракты со стройкомпаниями на приобретение за счет бюджетных средств жилых помещений в строящихся многоквартирных домах в Сурске по завышенной стоимости. Затем при наличии сведений о дефектах и отступлениях от нормативно-технической документации представители администрации города подписали акты приема-передачи квартир.

В результате участники программы были вынуждены проживать в помещениях, не отвечающих установленным требованиям. Бюджету был причинен ущерб на сумму более 5 млн. рублей.