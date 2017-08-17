19:10:30 Четверг, 17 августа
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

В Пензе на дороге-дублере установили первые светофоры

16:05 | 17.08.2017 | ЖКХ

Печать

Пенза, 17 августа 2017. PenzaNews. Работы по установке светофоров на дороге-дублере, которая пролегает параллельно улице Окружной, начаты в Пензе.

В Пензе на дороге-дублере установили первые светофоры

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает корреспондент ИА «PenzaNews», два из них уже размещено неподалеку от парковки за спортивно-зрелищным комплексом «Дизель-Арена» — на пересечении с дорогой, ведущей по направлению к ресторану «Засека».

Данные светофорные объекты пока не подключены, поэтому автомобилисты по-прежнему руководствуются дорожными знаками — преимущество имеют те транспортные средства, которые едут по дублеру.

Кроме того, подготовительные работы ведутся на другом перекрестке — с дорогой на Ленинский лесхоз. Там рабочие успели лишь установить металлическую опору.

Дорога-дублер была построена в Пензе в 2013 году. Она позволила разгрузить улицу Окружную, которая даже после расширения в результате реконструкции в часы пик не справлялась с большим потоком машин.

В декабре того же года водителям, осуществляющим движение по дублеру, было отдано право преимущественного проезда. В итоге автомобилисты стали чаще выбирать эту дорогу для поездок из Арбеково в направлении Западной поляны и Окружной, а также обратно.
Актуальное
Читайте также
Футболисты пензенского «Зенита» прибыли в Новомосковск В Пензенской области начали сев озимых
В Пензе владельцев рекламных конструкций призвали бороться с объявлениями и граффити Более 300 пензенских пенсионеров обучат компьютерной грамотности осенью
Кувайцев стал лидером июльского медиарейтинга глав администраций столиц регионов ПФО «Ростелеком» подписал жителей пензенского дома ветеранов на газету «Молодой ленинец»
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама