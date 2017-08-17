В Пензе на дороге-дублере установили первые светофоры ЖКХ

Пенза, 17 августа 2017. PenzaNews. Работы по установке светофоров на дороге-дублере, которая пролегает параллельно улице Окружной, начаты в Пензе.

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Как сообщает корреспондент ИА «PenzaNews», два из них уже размещено неподалеку от парковки за спортивно-зрелищным комплексом «Дизель-Арена» — на пересечении с дорогой, ведущей по направлению к ресторану «Засека».

Данные светофорные объекты пока не подключены, поэтому автомобилисты по-прежнему руководствуются дорожными знаками — преимущество имеют те транспортные средства, которые едут по дублеру.

Кроме того, подготовительные работы ведутся на другом перекрестке — с дорогой на Ленинский лесхоз. Там рабочие успели лишь установить металлическую опору.

Дорога-дублер была построена в Пензе в 2013 году. Она позволила разгрузить улицу Окружную, которая даже после расширения в результате реконструкции в часы пик не справлялась с большим потоком машин.

В декабре того же года водителям, осуществляющим движение по дублеру, было отдано право преимущественного проезда. В итоге автомобилисты стали чаще выбирать эту дорогу для поездок из Арбеково в направлении Западной поляны и Окружной, а также обратно.