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Мэр Пензы недоволен работой компании «Т Плюс»

13:24 | 18.08.2017 | ЖКХ

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Пенза, 18 августа 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев выразил недовольство тем фактом, что представители компании «Т Плюс» не выполнили взятые на себя обязательства по восстановлению до 18 августа горячего водоснабжения в домах потребителей, которые ранее оказались отключены от него из-за работ на сетях.

Мэр Пензы недоволен работой компании «Т Плюс»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Мы вам содействовали в привлечении субподрядчиков, дополнительной техники, а проблема не решается», — отметил глава администрации Пензы в ходе выезда на место ремонта теплосетей.

Виктор Кувайцев подчеркнул, что обязательства ПАО «Т Плюс» «никто не отменял».

«К началу учебного года горячая вода должна поступить во все образовательные учреждения и многоквартирные дома», — цитирует мэра пресс-служба администрации Пензы.
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