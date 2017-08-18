Мэр Пензы недоволен работой компании «Т Плюс» ЖКХ

Пенза, 18 августа 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев выразил недовольство тем фактом, что представители компании «Т Плюс» не выполнили взятые на себя обязательства по восстановлению до 18 августа горячего водоснабжения в домах потребителей, которые ранее оказались отключены от него из-за работ на сетях.

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«Мы вам содействовали в привлечении субподрядчиков, дополнительной техники, а проблема не решается», — отметил глава администрации Пензы в ходе выезда на место ремонта теплосетей.

Виктор Кувайцев подчеркнул, что обязательства ПАО «Т Плюс» «никто не отменял».

«К началу учебного года горячая вода должна поступить во все образовательные учреждения и многоквартирные дома», — цитирует мэра пресс-служба администрации Пензы.