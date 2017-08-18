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В Пензе ФАС усмотрела нарушения в работе центра «Самоучет»

14:56 | 18.08.2017 | ЖКХ

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Пенза, 18 августа 2017. PenzaNews. Комиссия управления ФАС России по Пензенской области признала действия АО «Городской центр контроля и учета энергетических ресурсов» («ГЦКУЭР», центр «Самоучет») нарушением закона «О защите конкуренции».

В Пензе ФАС усмотрела нарушения в работе центра «Самоучет»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального антимонопольного ведомства, соответствующее решение было принято в минувшую среду, 16 августа, по результатам рассмотрения материалов, поступивших из прокуратуры.

«Являясь платежным агентом, АО «ГЦКУЭР» оказывает агентские услуги управляющим и обслуживающим организациям на территории Пензенской области на основании заключенных договоров. В рамках их исполнения центр «Самоучет» для осуществления приема платежей за жилищные и коммунальные услуги привлек платежного субагента — ФГУП «Почта России», — пояснили в УФАС.

В ведомстве уточнили, что «Почта России» по инициативе «Самоучета» в момент внесения платы за ЖКУ взимает с плательщика — физического лица — комиссию в размере 1,18% с учетом НДС, которая является для нее вознаграждением за услуги.

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«Приняв обязательства по договорам с управляющими компаниями об оказании агентских услуг по приему платежей физических лиц за жилищно-коммунальные услуги за плату, взимаемую с данных УК, АО «ГЦКУЭР» неправомерно инициировало возложение обязанности оплаты вознаграждения за субагентские услуги по приему и переводу денежных средств, оказываемые «Почтой России», [...] на плательщиков за ЖКУ», — отметили в пресс-службе.

В управлении добавили, что центр «Самоучет» не уведомил управляющие организации о том, что вознаграждение за услуги «Почты России» взимается с плательщика в момент внесения платы за жилищно-коммунальные услуги, и продолжил взимать с них деньги за аналогичные действия.

«В целях прекращения нарушения антимонопольного законодательства АО «ГЦКУЭР» выдано предписание», — резюмировали в региональном управлении ФАС России.
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