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Мэр Пензы вышел на субботник

11:15 | 19.08.2017 | ЖКХ

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Пенза, 19 августа 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев, его заместители Сергей Волков, Юрий Ильин и Андрей Шевченко вышли на субботник, организованный по инициативе мэра на улице Гладкова утром 19 августа.

Мэр Пензы вышел на субботник

Фото: Penza-gorod.ru

Также в уборке территории приняли участие руководители управлений и ведомств, специалисты предприятий «Зеленое хозяйство города Пензы» и «Пензадормост».

«Нужно любить, беречь, гордиться тем, что у нас такой хороший, зеленый город. Мы видим, что культура поведения у людей растет, число подобных мест сокращается, но порядок нужно не просто наводить, а поддерживать общими усилиями», — отметил Виктор Кувайцев.

Он также поблагодарил жителей, которые указывают на места несанкционированных навалов мусора.

«Уверен, вместе с неравнодушными гражданами мы сможем сделать Пензу еще чище, комфортнее и уютнее», — подчеркнул мэр.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе администрации города, участники субботника очистили территорию от бытового мусора и сухостоя, скосили траву, а также произвели обрезку деревьев.
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