В Пензе после вмешательства омбудсмена восстановлена подача воды в дом на улице Ударной ЖКХ

Пенза, 21 августа 2017. PenzaNews. Холодное водоснабжение восстановлено в разрушающемся доме №35 на улице Ударной в Пензе после вмешательства уполномоченного по правам человека в регионе Елены Роговой.

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Как сообщается на сайте омбудсмена, ранее с проблемой отсутствия воды к Елене Роговой в ходе личного приема обратилась жительница дома.

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По словам женщины, холодная вода была отключена в связи с признанием дома аварийным, однако к этому моменту не все собственники освободили жилье.

В соответствии с федеральным законом №416 «О водоснабжении и водоотведении», в случае прекращения или ограничения водоснабжения орган местного самоуправления обязан в течение суток обеспечить население питьевой водой.

Елена Рогова направила в администрацию Пензы заключение о нарушении прав граждан на обеспечение питьевой водой и необходимости принятия мер по их устранению, по итогам рассмотрения которого водоснабжение было восстановлено.