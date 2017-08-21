22:27:49 Понедельник, 21 августа
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

В Пензе после вмешательства омбудсмена восстановлена подача воды в дом на улице Ударной

16:55 | 21.08.2017 | ЖКХ

Печать

Пенза, 21 августа 2017. PenzaNews. Холодное водоснабжение восстановлено в разрушающемся доме №35 на улице Ударной в Пензе после вмешательства уполномоченного по правам человека в регионе Елены Роговой.

В Пензе после вмешательства омбудсмена восстановлена подача воды в дом на улице Ударной

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщается на сайте омбудсмена, ранее с проблемой отсутствия воды к Елене Роговой в ходе личного приема обратилась жительница дома.

Читайте также

Суд обязал мэрию Пензы установить разумный срок сноса дома №35 на улице Ударной

По словам женщины, холодная вода была отключена в связи с признанием дома аварийным, однако к этому моменту не все собственники освободили жилье.

В соответствии с федеральным законом №416 «О водоснабжении и водоотведении», в случае прекращения или ограничения водоснабжения орган местного самоуправления обязан в течение суток обеспечить население питьевой водой.

Елена Рогова направила в администрацию Пензы заключение о нарушении прав граждан на обеспечение питьевой водой и необходимости принятия мер по их устранению, по итогам рассмотрения которого водоснабжение было восстановлено.
Актуальное
Читайте также
Пенсионерка из Кузнецка лишилась почти 90 тыс. рублей при продаже гаража Иван Белозерцев отметил важность «подпитки» пензенских предприятий молодыми кадрами
В Пензе дома на некоторых улицах 4 и 5 сентября останутся без газа Житель Пачелмского района получил условный срок за поджог дома
Жительнице Пензы исполнилось 100 лет В Пензенской области за 7 месяцев выявлено более 200 случаев заболевания туберкулезом
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама