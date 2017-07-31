Суд обязал мэрию Пензы установить разумный срок сноса дома №35 на улице Ударной ЖКХ

Пенза, 31 июля 2017. PenzaNews. Октябрьский районный суд Пензы удовлетворил исковое заявление прокуратуры Ленинского района о понуждении мэрии принять меры, направленные на установление разумного срока расселения граждан и сноса дома №35 на улице Ударной. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила и.о. старшего помощника прокурора региона по взаимодействию со СМИ Мария Зимина.

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«Заключением межведомственной комиссии жилой дом №35 на улице Ударной признан аварийным и подлежащим сносу. Постановлением мэрии срок расселения собственников и нанимателей был установлен 31 декабря 2026 года, что не отвечает требованиям разумности. В адрес главы администрации Пензы было внесено представление об устранении нарушений действующего законодательства», — напомнила собеседница агентства.

По ее словам, в постановление были внесены изменения, согласно которым срок расселения сокращен до 31 декабря 2022 года, а сноса — до 31 декабря 2023 года.

«В связи с возникшей угрозой жизни и здоровью собственников и нанимателей жилых помещений из-за обрушения внешней стены дома было направлено исковое заявление о понуждении администрации Пензы принять меры по установлению разумного срока сноса и расселения граждан из дома», — уточнила Мария Зимина.

Она отметила, что решение суда об удовлетворении требований прокуратуры в законную силу не вступило.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», многоквартирный четырехэтажный дом №35 на улице Ударной в Пензе 1963 года постройки состоит из шести подъездов.

В 2015 году межведомственная комиссия признала его аварийным, подлежащим реконструкции. Расселить дом планируется в 2022 году, снести — в 2023 году.

Постоянной управляющей компании у него нет. Временная УК — «ЖЭМУП-7» — в 2016 году инициировала общее собрание жильцов по вопросу реконструкции, однако из-за несогласия людей к работам так и не приступили.

18 декабря 2016 года обрушилась часть кирпичной кладки в подъезде №1. 25 января 2017 года жильцы освободили свои квартиры, доступ внутрь был ограничен, квартиры опечатаны.

5 февраля рухнул балкон одной из квартир первого подъезда, а в конце марта разрушение продолжилось — обвалилась кирпичная кладка и вывалилось окно.

В ночь на 18 июня произошло обрушение левого крыла в расселенном подъезде №1. Во втором подъезде в это время находилось три семьи.

После случившегося прокуратура потребовала незамедлительно расселить дом.