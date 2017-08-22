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«Т Плюс» не успеет к пятнице подать горячую воду в 36 домов Пензы — Александр Суслов

16:24 | 22.08.2017 | ЖКХ

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Пенза, 22 августа 2017. PenzaNews. Горячее водоснабжение примерно 36 домов в Пензе не будет восстановлено до 25 августа после ремонта на теплосетях, как это планировалось ранее. Об этом сообщил директор филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» Александр Суслов в ходе совещания по вопросу подготовки к отопительному сезону, состоявшегося в мэрии Пензы во вторник, 22 августа.

«Т Плюс» не успеет к пятнице подать горячую воду в 36 домов Пензы — Александр Суслов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Он пояснил, что это вызвано задержкой сроков капремонта сетей.

Александр Суслов уточнил, что на сегодняшний день без горячей воды остаются 327 многоквартирных жилых домов.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в ходе совещания глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поставил перед управлением муниципального имущества задачу активизировать работу по регистрации бесхозяйных сетей.

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После получения информации о восстановлении благоустройства после разрытий, которых в Пензе на данный момент насчитывается около 165, глава администрации города также распорядился усилить контроль за текущими и аварийными объектами.

«Надо принципиально подходить к этому вопросу. Ресурсоснабжающие организации должны четко выполнять требования в части благоустройства. Недопустимо, чтобы участки после завершения ремонта сетей месяцами оставались заброшенными и создавали неудобства для горожан», — сказал он.
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