Глава управления ЖКХ Пензы назвал причину длительного отсутствия ГВС ЖКХ

Пенза, 25 августа 2017. PenzaNews. Значительное увеличение объема капитального ремонта теплосетей в Пензе привело к длительному отключению горячего водоснабжения в ряде домов летом 2017 года. Об этом сообщил начальник управления ЖКХ города Андрей Гришин в ходе 36-й очередной сессии гордумы в пятницу, 25 августа.

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«Ряд участков, [таких] как улицы Пушкина и Чкалова, переключить нельзя», — пояснил он.

Андрей Гришин добавил, что также отсутствие горячей воды связано с опрессовкой, которую проводят специалисты компании «Т Плюс».

«Трубы рвет, они их меняют», — уточнил начальник управления ЖКХ Пензы.

Андрей Гришин обратил внимание на то, что был учтен опыт прошлого года, поэтому подготовка к предстоящему отопительному сезону проходит более тщательно.