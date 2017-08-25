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Глава управления ЖКХ Пензы назвал причину длительного отсутствия ГВС

10:30 | 25.08.2017 | ЖКХ

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Пенза, 25 августа 2017. PenzaNews. Значительное увеличение объема капитального ремонта теплосетей в Пензе привело к длительному отключению горячего водоснабжения в ряде домов летом 2017 года. Об этом сообщил начальник управления ЖКХ города Андрей Гришин в ходе 36-й очередной сессии гордумы в пятницу, 25 августа.

Глава управления ЖКХ Пензы назвал причину длительного отсутствия ГВС. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Ряд участков, [таких] как улицы Пушкина и Чкалова, переключить нельзя», — пояснил он.

Андрей Гришин добавил, что также отсутствие горячей воды связано с опрессовкой, которую проводят специалисты компании «Т Плюс».

«Трубы рвет, они их меняют», — уточнил начальник управления ЖКХ Пензы.

Андрей Гришин обратил внимание на то, что был учтен опыт прошлого года, поэтому подготовка к предстоящему отопительному сезону проходит более тщательно.
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