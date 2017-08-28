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ГК «Чистый город» разработала для Пензенской области концепцию обращения с отходами

17:38 | 28.08.2017 | ЖКХ

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Пенза, 28 августа 2017. PenzaNews. Председатель совета директоров группы компаний «Чистый город» Полина Вергун представила разработанную для Пензенской области концепцию обращения с коммунальным отходами губернатору Ивану Белозерцеву, мэру Пензы Виктору Кувайцеву и другим официальным лицам в ходе встречи, состоявшейся в правительстве в понедельник, 28 августа.

ГК «Чистый город» разработала для Пензенской области концепцию обращения с отходами

Фото: Pnzreg.ru

Она презентовала территориальную схему сбора и вывоза мусора из населенных пунктов — городов и сел — в конечные точки утилизации или на полигоны.

Губернатор отметил, что на данный момент рассматриваются различные варианты работы с инвесторами по данному вопросу.

«У нас есть уже аналогичные предложения», — пояснил глава региона.

Он добавил, что выступает за строительство в Пензенской области завода по сортировке и переработке мусора.

«Это должно быть высокотехнологичное, экологически безопасное и автоматизированное производство», — уточнил Иван Белозерцев.

По его словам, тарифы на вывоз и утилизацию мусора должны быть экономически обоснованными.

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По итогам рабочей встречи Иван Белозерцев поручил ответственным лицам детально ознакомиться с работой компании в других регионах.

Также с инвестором достигнута договоренность о подготовке конкретного проекта с учетом технических условий Пензенской области.

В настоящее время ГК «Чистый город» оказывает услуги в сфере обращения с бытовыми отходами на территории Волгоградской, Омской, Саратовской, Пензенской, Ростовской и Астраханской областей, а также в Калмыкии.

В феврале 2017 года организации, входящие в состав группы компаний, получили статус региональных операторов в сфере обращения с отходами на территории Астраханской области, сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.
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