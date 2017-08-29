В Пензе обсудили проблемы, мешающие подготовке к отопительному сезону ЖКХ

Пенза, 29 августа 2017. PenzaNews. Поиск решения проблем, мешающих подготовке к предстоящему отопительному сезону, стал главной темой совещания, которое мэр Виктор Кувайцев провел с руководителями ресурсоснабжающих организаций в администрации Пензы во вторник, 29 августа.

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«Что нужно для того, чтобы оперативно завершить ремонтные работы?» — поинтересовался Виктор Кувайцев, напомнив, что подача горячей воды во все многоквартирные дома должна быть возобновлена до 1 сентября.

Как отметил директор Мордовского филиала ПАО «Т Плюс» Александр Суслов, все необходимое для решения поставленных задач в распоряжении компании имеется.

Вместе с тем он попросил администрацию города оказать содействие в получении разрешения для осуществления ремонта теплотрассы на участке частного застройщика.

При обсуждении вопроса о регистрации бесхозяйных сетей замначальника управления муниципального имущества мэрии Марина Литвинова сообщила, что необходимые документы подготовлены.

В свою очередь заместитель начальника управления ЖКХ Пензы Михаил Глушков проинформировал участников совещания об обеспечении теплом домов, которые ранее по объективным причинам оказались отключены от центрального теплоснабжения.

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По его словам, для жителей дома №4 на улице Грибоедова и дома №30А на улице Либерсона будут установлены модульные котельные.

Михаил Глушков добавил, что на улице Октябрьской завершается ремонт теплотрассы, а в доме №99 на улице Баумана квартиры переводятся на индивидуальное отопление.

Подводя итог, мэр обратил внимание на то, что до старта отопительного сезона остается все меньше времени.

«Необходимо объединить усилия и оперативно решать возникающие проблемы. Взаимопонимание достигнуто. Теперь нужно, чтобы взаимодействие было четким», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба администрации Пензы.