Пензенский губернатор поставил в пример благоустройство в ЖК «Лазурный» и «Фаворит» ЖКХ

Пенза, 30 августа 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев поставил в пример застройщикам и проектировщикам благоустройство жилых комплексов «Лазурный» в городе «Спутнике» и «Фаворит» на Западной поляне в Пензе.

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«Задача наша — строить хорошее, качественное жилье и, конечно, создавать условия для развития внутридворовой территории», — отметил он в ходе выездного семинара, состоявшегося в среду, 30 августа, в котором также приняли участие главы муниципальных образований.

Мероприятие началось с посещения жилого комплекса «Лазурный» компании «Термодом», который представляет собой три дома переменной этажности с угловыми секциями. Они расположены таким образом, что внутри находится просторный двор. Въезд на территорию охраняется.

Как пояснил коммерческий директор компании «Термодом» Ильяс Ибрагимов, затраты на благоустройство входят в стоимость квадратного метра жилья.

В числе положительных моментов Иван Белозерцев назвал использование котельных, расположенных на крышах, которые не требуют наличия санитарной зоны, подведения теплосетей и не портят вид двора.

«Если затраты [на подведение сетей] большие, и это будет вести к удорожанию квадратного метра, то надо проектировать крышные котельные», — предложил глава региона.

Кроме того, губернатор отметил расположенный во дворе фонтан стоимостью 2 млн. рублей, площадку для игры в гигантские шахматы, которую во время визита в Пензу оценил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, зеленые арт-объекты из Перми, а также зоны для сидения, рассчитанные на большое количество человек.

«Если бы эти дома были покрашены как-то по-другому, наверняка, они не очень бы смотрелись. А они подошли творчески. Во всяком случае, настроение это поднимает», — сказал Иван Белозерцев.

Затем участники семинара переместились в жилой комплекс «Фаворит» компании «Рисан», где на данный момент построено пять домов высотой от 10 до 17 этажей.

Здесь губернатору понравилось, что дорожки выложены цветной плиткой, а на детских площадках в качестве покрытия использован не песок, а резиновая крошка.

Иван Белозерцев также высоко оценил то, что ЖК «Фаворит», расположенный на территории бывшего ипподрома, выполнен в единой концепции — в частности, здесь установлены лавочки в виде подков.

Гендиректор строительной группы «Рисан» Сергей Лисовол, рассказывая о комплексе, продемонстрировал детские площадки, в том числе аттракцион для скалолазания и тарзанку.

Он отметил, что современное благоустройство спроектировано архитектурным бюро «Вещь!», сотрудники которого являются выпускниками Пензенского государственного университета архитектуры и строительства.

«Мы приступили сегодня ко второй стадии благоустройства. Вдоль уже построенных домов мы делаем трассу, где дети будут летом кататься на электромобилях, роликах. Зимой будем заливать каток», — пояснил он.

Иван Белозерцев положительно оценил то, что для всех домов предусмотрено единое пространство, где установлены нетиповые спортивные и детские площадки, поэтому жители, перемещаясь, могут проводить время там, где им наиболее комфортно.

Также в числе преимуществ выбранного подхода к застройке территории глава региона назвал обустройство не только уличных парковок, но и подземной.