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Ремонт теплосетей в Пензе проходит по графику

11:44 | 01.09.2017 | ЖКХ

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Пенза, 1 сентября 2017. PenzaNews. Все работы по ремонту теплосетей по программе «RE:конструкция», на которые ПАО «Т Плюс» выделило дополнительно 206 млн. рублей, проводятся в Пензе в соответствии с графиком, согласованным с мэрией. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой компании.

Ремонт теплосетей в Пензе проходит по графику. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Девять участков из 14, которые заявлены в рамках дополнительной инвестиционной программы, сделаны. Работы на остальных будут завершены до 25 сентября», — уточняется в тексте.

В нем особо подчеркивается, что руководство филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» каждый вторник участвует в совещании мэра Виктора Кувайцева и решает все актуальные вопросы, касающиеся подготовки теплосетевого оборудования и магистральных сетей к прохождению осенне-зимнего максимума нагрузок 2017–2018 годов в Пензе.

Как отметил директор филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» Александр Суслов, ремонт ведется бригадами в несколько смен, порой даже в круглосуточном режиме.

«Также привлечены дополнительные бригады из других регионов, в которых работает компания «Т Плюс». К началу отопительного сезона все работы будут завершены. Ремонт проходит в согласованных с администрацией Пензы сроках. Информация, озвученная начальником управления ГО и ЧС, о замедлении темпа ремонта не соответствует действительности. Очевидно, что он никогда не был на наших теплотрассах и не присутствует на заседаниях городского штаба, поэтому не владеет полной информацией», — сказал он.
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