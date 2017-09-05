В Кузнецке стартовал прием заявок на получение грантов на благоустройство дворов
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Кузнецк, 5 сентября 2017. PenzaNews. Прием заявок на получение грантов на благоустройство дворовых территорий стартовал в Кузнецке Пензенской области во вторник, 5 сентября.
Фотография © PenzaNews Купить фотографию
Он продлится до 2 октября.
На средства гранта можно отремонтировать покрытия во дворах и на проездах к домам. Кроме того, деньги разрешается потратить на приобретение малых архитектурных форм для обустройства детских и спортивных площадок.
При этом за счет гранта можно оплатить лишь 50% работ по благоустройству, еще половину денег должны вложить жители.
Документы необходимо подавать в отдел городского хозяйства мэрии Кузнецка.
Как сообщила ИА «PenzaNews» секретарь административной комиссии городской администрации Елена Грачева, максимальный грант, который можно получить, составляет около 19 тыс. рублей.