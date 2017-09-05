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Семенов и Кувайцев в Волжском изучат опыт в сфере переработки отходов

16:49 | 05.09.2017 | ЖКХ

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Пенза, 5 сентября 2017. PenzaNews. Заместитель председателя областного правительства Дмитрий Семенов и мэр Пензы Виктор Кувайцев отправились в город Волжский Волгоградской области с целью изучения местного опыта по переработке твердых коммунальных отходов (ТКО).

Семенов и Кувайцев в Волжском изучат опыт в сфере переработки отходов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Ожидается, что они ознакомятся с работой межмуниципального полигона ТКО, расположенного в черте города, который предназначен для приема отходов с территории Волгоградской области.

Им предстоит оценить экономическую целесообразность применения в регионе аналогичной схемы сбора и вывоза мусора.

«В настоящее время в Пензенской области ведется работа по выбору регионального оператора в сфере обращения с отходами. 28 августа губернатор Иван Белозерцев провел рабочую встречу с представителем группы компаний «Чистый город», в которой принял участие глава администрации города Виктор Кувайцев, а также заместитель председателя правительства области Дмитрий Семенов, который курирует эту отрасль. В ходе встречи была презентована территориальная схема сбора и вывоза мусора из населенных пунктов — городов и сел — до конечных точек утилизации или полигонов используемая ГК «Чистый город», — прокомментировали ИА «PenzaNews» в пресс-службе администрации Пензы.

В мэрии напомнили, что во время этих переговоров губернатор заявил о важности строительства завода по сортировке и переработке мусора, который должен представлять собой высокотехнологичное, экологически безопасное и автоматизированное производство.
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