Мэр Пензы распорядился заасфальтировать территорию у подъездов дома на улице Саранской ЖКХ

Пенза, 8 сентября 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев поручил устранить недочеты, допущенные при благоустройстве двора у дома №7 на улице Саранской, в том числе заасфальтировать зоны у подъездов, где установлены скамейки.

Фото: Penza-gorod.ru

«Колоссальный объем сделали, а этот участок недоработали. Люди не должны испытывать дискомфорт. Нужно поправить», — отметил он в ходе выезда на место, организованного с целью контроля работ, проведенных в рамках проекта «Формирование современной городской среды».

Также Виктор Кувайцев поручил проработать с управляющей компанией вопрос о завозе грунта для оформления газонов.

Как сообщает пресс-служба мэрии, во время его визита местные жители выразили благодарность за благоустройство двора, отметив, что «все сделано на высшем уровне».