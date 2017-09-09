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В пензенском дворе навели порядок после критической статьи в СМИ

17:30 | 09.09.2017 | ЖКХ

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Пенза, 9 сентября 2017. PenzaNews. Коммунальные службы менее чем через сутки после публикации критической статьи на сайте ИА «PenzaNews» навели порядок во дворе, в который выходят окна сразу нескольких домов — №1 и №3 на улице Глазунова, а также №17А и №19 на проспекте Строителей в Пензе, где ранее из-за ремонта на сетях возникла проблема с вывозом мусора.

В пензенском дворе навели порядок после критической статьи в СМИ

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В связи с работами на теплотрассе, которые ведутся в районе «Могилевского дворика», один из въездов во двор оказался заблокирован, а вторым — со стороны торгового центра «Олимп» — организация, ответственная за вывоз твердых коммунальных отходов, воспользоваться не могла, так как крупногабаритной машине проехать через двор с припаркованными автомобилями было затруднительно.

Территория у магазина «Пятерочка» в микрорайоне Арбеково. 7 сентября 2017 г.

К четвергу, 7 сентября, единственный в этом дворе мусорный контейнер, который установлен неподалеку от магазина «Пятерочка», был переполнен, а пакеты с отходами лежали на пешеходной дорожке и прямо на земле.

На следующий день ООО «Управление по благоустройству и очистке города Пензы», осуществляющее вывоз мусора, выделило машину меньших размеров, которая может проехать через двор, и соответствующий контейнер.

Территория у магазина «Пятерочка» в микрорайоне Арбеково. 8 сентября 2017 г.

В итоге большой металлический бак увезли, мусор — как в пакетах, так и без него — оказался разбросан на контейнерной площадке и далеко за ее пределами, а территория двора стала напоминать свалку.

По словам местных жителей, обеспокоенных антисанитарией в микрорайоне, двое мужчин голыми руками перекладывали пакет за пакетом в новый мусорный бак.

Территория у магазина «Пятерочка» в микрорайоне Арбеково. 8 сентября 2017 г.

Директор управляющей компании «Жилье-15» Алексей Медушенков, комментируя сложившуюся ситуацию, заявил ИА «PenzaNews», что «проблема сейчас решена».

Он пообещал также, что разбросанный вне контейнера мусор «подберется обязательно».

Вечером жители близлежащих домов могли наблюдать следующую картину — пакеты с отходами в основном были собраны и сложены в металлический бак, который был заполнен доверху. Сам контейнер стоял не на отведенной для него площадке, а на земле. Вблизи него валялись картон и несколько мешков с мусором.

Территория у магазина «Пятерочка» в микрорайоне Арбеково. 8 сентября 2017 г.

Вместе с тем с наступлением выходных эта территория заметно преобразилась.

В субботу, 9 сентября, на место был возвращен старый контейнер.

Территория у магазина «Пятерочка» в микрорайоне Арбеково. 9 сентября 2017 г.

Его аккуратно задвинули за специально предусмотренное металлическое ограждение. На земле поблизости не было ни единого пакета, бумажки или другого напоминания о прежней свалке.

Также был тщательно очищен участок, на котором накануне располагался временный бак.
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