19:35:59 Среда, 13 сентября
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017
ФОТОРЕПОРТАЖ Открытие конгресса «Фленсбург — Пенза» в ПГУ

Улицу Гоголя в Пензе частично перекроют в ночь на 15 сентября из-за ремонтных работ

17:38 | 13.09.2017 | ЖКХ

Печать

Пенза, 13 сентября 2017. PenzaNews. Участок улицы Гоголя в Пензе — в районе пересечения с улице Чкалова — будет перекрыт в ночь на предстоящую пятницу, 15 сентября, в связи с проведением ремонтных работ. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Улицу Гоголя в Пензе частично перекроют в ночь на 15 сентября из-за ремонтных работ

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По данным городской администрации, на сетях компании «Т Плюс» гильзы подверглись коррозии, поэтому планируется произвести их замену. Предположительно, работы будут проводиться с 20.00 до 6.00.

На данный момент в зоне ответственности компании от горячего водоснабжения отключено 104 жилых дома.

Кроме того, с 23.00 пятницы, 15 сентября, до 7.00 понедельника, будет прекращена подача горячей воды в дома, подключенные к ТЭЦ-2.

По линии АО «Пензтеплоснабжение» горячей воды нет только в одном доме — №8 на улице Терешковой. Ожидается, что она появится в кранах к вечеру среды, 13 сентября.
Актуальное
Читайте также
Неделю мобильности в Заречном откроет заезд на велосипедах, роликах и гироскутерах В Пензенской области прокуроры выявили недочеты в работе участковых
В Пензе вымогатели избили двоих человек чайником и микроволновкой ради 500 тыс. рублей Житель Саратова добился отмены пяти штрафов ГИБДД за превышение скорости под Кузнецком
Дружба Пензы и Фленсбурга началась с завтрака в день рождения Бочкарева — Петер Лоренцен На полигоне «Пензаэнерго» начала работу выставка электрооборудования и спецтехники
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама