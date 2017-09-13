Улицу Гоголя в Пензе частично перекроют в ночь на 15 сентября из-за ремонтных работ ЖКХ

Пенза, 13 сентября 2017. PenzaNews. Участок улицы Гоголя в Пензе — в районе пересечения с улице Чкалова — будет перекрыт в ночь на предстоящую пятницу, 15 сентября, в связи с проведением ремонтных работ. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

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По данным городской администрации, на сетях компании «Т Плюс» гильзы подверглись коррозии, поэтому планируется произвести их замену. Предположительно, работы будут проводиться с 20.00 до 6.00.

На данный момент в зоне ответственности компании от горячего водоснабжения отключено 104 жилых дома.

Кроме того, с 23.00 пятницы, 15 сентября, до 7.00 понедельника, будет прекращена подача горячей воды в дома, подключенные к ТЭЦ-2.

По линии АО «Пензтеплоснабжение» горячей воды нет только в одном доме — №8 на улице Терешковой. Ожидается, что она появится в кранах к вечеру среды, 13 сентября.