Вице-мэр пояснил, почему отопительный сезон в Пензе стартует раньше регламентного срока ЖКХ

Пенза, 26 сентября 2017. PenzaNews. Вице-мэр Пензы Юрий Ильин пояснил, почему было принято решение о начале отопительного сезона со среды, 27 сентября.

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Он пояснил, что, согласно законодательству, тепло должно начать поступать в дома горожан после того, как температура воздуха в течение пяти суток продержится ниже +8ºС.

«Мы приняли решение начать отопительный сезон раньше. Связано это с прогнозируемым ухудшением санитарных условий в детских учреждениях с понижением температуры — там уже работают в настоящее время обогреватели», — сказал Юрий Ильин в ходе брифинга во вторник, 26 сентября.

Он пояснил, что в настоящее время к пуску тепла не готово лишь ПАО «Т Плюс», которое продолжает работы по замене насосных групп на ТЭЦ-1 и капитальному ремонту теплосетей.

«По постановлению у нас отводится 10 дней на выполнение всех регламентных процедур, настройки гидравлических режимов. Представители «Т Плюс» заверили, что в эти сроки все процедуры будут завершены», — добавил вице-мэр.

По словам Юрия Ильина, в течение 10 дней ежедневно будут проводится заседания штаба по началу отопительного сезона.

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«Я думаю, что температура наружного воздуха […] позволит нам безболезненно войти в отопительный сезон, потому что это процесс долгий», — подчеркнул он.

Вице-мэр отметил, что первой в отопительном сезоне будет запущена котельная, обеспечивающая тепло в микрорайоне ГПЗ-24, после чего будут введены в работу ТЭЦ-2 и котельная в Арбеково, а ТЭЦ-1 начнет подключаться с 29 сентября.

«7 октября все подрядчики должны завершить работы, настроить режимы и выйти в нормальный отопительный режим», — резюмировал Юрий Ильин.