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Юрий Ильин назвал причины задержки окончания ремонта теплосетей в Пензе

10:36 | 26.09.2017 | ЖКХ

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Пенза, 26 сентября 2017. PenzaNews. Заместитель главы администрации Пензы по городскому хозяйству Юрий Ильин назвал две основные причины, по которым ремонт теплосетей в городе не завершен в установленные сроки.

Юрий Ильин назвал причины задержки окончания ремонта теплосетей в Пензе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Здесь две причины на самом деле: низкое качество работ подрядных организаций, невыполнение ими условий заключенного контракта и […] неэффективный контроль деятельности подрядчиков со стороны руководства «Т Плюс». […] Еще в июле было ясно, что организация отстает от графика и не справляется с работой, однако никаких действий предпринято не было вплоть до сентября, когда в уже ультимативной форме мы заявили, что необходимо менять подрядчика», — сообщил он в ходе брифинга в мэрии во вторник, 26 сентября.

По словам вице-мэра, в частности, подрядчик был изменен по требованию администрации города на участке ремонта на улице Ставского.

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«У нас теперь есть основания, чтобы предъявить другие уровни санкций — не только за земляные работы к подрядчикам. Мы уже имеем право обратиться в контролирующие органы, […] прежде всего в Ростехнадзор, прокуратуру в связи с началом отопительного сезона, незавершением работ с отступлением от графика. Уже могут быть более серьезные санкции применены к руководству тех организаций, которые отстают от выполнения капитального ремонта сетей», — отметил Юрий Ильин.

Замглавы администрации Пензы пояснил, что разрывать контракт и выставлять штрафные санкции было необходимо сразу, как стало понятно, что подрядчик не справляется, однако этого сделано не было.

Он уточнил, что в данный момент ремонт теплосетей не завершен на пяти участках.

«На [улице] Чкалова еще достаточно большой объем работ, причем, я думаю, что до начала октября еще подрядчик задержится», — добавил Юрий Ильин.
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