Мэр Пензы проверил готовность ряда объектов к пуску тепла ЖКХ

Пенза, 30 сентября 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев проверил готовность к пуску тепла ряда объектов, отключенных от центрального теплоснабжения.

Фото: Penza-gorod.ru

Вместе с рабочей группой в субботу, 30 сентября, он выехал на улицу Октябрьскую, 7, где, согласно озвученным данным, техническая часть завершена на 100%, и в ближайшие дни будет восстановлено благоустройство.

На улице Набережной реки Пензы, 3А, где установлена новая модульная газовая котельная, вице-мэр Юрий Ильин проинформировал коллег, что предстоит получить официальное разрешение на ее включение от АО «Метан».

Также в центре внимания чиновников был приставной газовый котел на улице Пархоменко, 7, особенностью которого является наличие запасного газового генератора. Он автоматически начинает функционировать при отключении электроэнергии.

Виктор Кувайцев поручил Юрию Ильину обеспечить должный контроль за своевременным запуском объектов, сообщает пресс-служба мэрии.