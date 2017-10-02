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Иван Белозерцев потребовал обеспечить жителей Пензенской области теплом до 10 октября

12:48 | 02.10.2017 | ЖКХ

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Пенза, 2 октября 2017. PenzaNews. Тепло должно поступить во все жилые дома и социально значимые объекты на территории Пензенской области до 10 октября. Такое поручение дал губернатор Иван Белозерцев.

Иван Белозерцев потребовал обеспечить жителей Пензенской области теплом до 10 октября

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«До 10 октября этого года тепло должно быть везде — во всех городах и районах Пензенской области, во всех домах. Сейчас нужно брать самые проблемные объекты, где идет завершение ремонта сетей, сделать реестр этих объектов», — сказал глава региона в ходе оперативного совещания в областном правительстве в понедельник, 2 октября.

Как сообщил начальник управления ЖКХ и гражданской защиты населения региона Михаил Панюхин, в Пензе наибольшее опасение вызывают четыре участка.

«По улице Чкалова — срок завершения 5 октября, по улицам Толстого и Ворошилова — 3-го числа, по Ставского и Пушкина — 6-го числа, по проспекту Строителей — в районе «Могилевского дворика» — сегодня будет закончена работа», — уточнил он.

Глава ведомства отметил, что многие управляющие компании в целях экономии не включают тепло в домах, хотя теплоноситель уже подан.

«Вопрос по Пензе держим на контроле. Я думаю, в установленные сроки уложимся. Обязаны уложиться», — сказал Михаил Панюхин.

По его словам, вопросы также остаются по Сердобскому району, Засечному и Кондолю, а также поселку Золотаревка, где работы планируется завершить до вторника, 3 октября.
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