МКП «Теплоснабжение Пензы» задолжало за тепловую энергию 1,5 млрд. рублей ЖКХ

Пенза, 3 октября 2017. PenzaNews. МКП «Теплоснабжение города Пензы» задолжало за тепловую энергию 1,5 млрд. рублей. Об этом сообщил руководитель Пензенского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Павел Овчаров.

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«Общая дебиторская задолженность — просроченная — на сегодняшний день составила 1 млрд. 901 [млн. рублей]. Она делится на задолженность за тепловую энергию, [которая] составляет 1 млрд. 505 [млн. рублей] и прочую дебиторскую задолженность — 396 млн. рублей. Из задолженности за тепловую энергию [...] основным дебитором является МКП «Теплоснабжение» и занимает 97%. Общая просроченная задолженность на сегодняшний день составляет 1 млрд. 459 млн. рублей», — сказал он в ходе встречи с журналистами, состоявшейся в пресс-центре ИА «PenzaNews» во вторник, 3 октября.

Павел Овчаров пояснил, что, в соответствии с договором, оплата должна производиться до 25-го числа месяца, следующего за расчетным.

«За август начисления составили 35 млн. рублей, в соответствии с договором они должны оплатить до 25 сентября. Так вот в сентябре пришло денег всего 17 млн. рублей, это ниже 50%. В июле начисления также составили 35 млн. рублей, денег в августе пришло 21 млн.» — привел он данные за два месяца.

Руководитель филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» также прокомментировал ситуацию, складывающуюся с долгами АО «Пензтеплоснабжение».

«На сегодняшний день дебиторская задолженность составила 24 млн. рублей. Если сравнивать ее с прошлым годом, [тогда] она составляла 12 млн. рублей. Прирост составил 12 млн. рублей», — сказал он.

Павел Овчаров отметил, что вопросы по взысканию долгов решаются в судебном порядке.

«На сегодняшний день идет исполнительное производство. Мы получили исполнительный лист по МКП [«Теплоснабжение города Пензы»] на сумму 300 млн. рублей. Данный исполнительный лист предъявлен через банк, арестовано четыре расчетных счета в банке «Кузнецкий». То есть деньги, которые на сегодняшний день по МКП поступают, идут напрямую к нам, минуя МКП «Теплоснабжение», — сообщил руководитель филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс».

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Он пояснил, что акционерное общество «Пензтеплоснабжение» представило график погашения задолженности, однако окончательная договоренность по нему еще не достигнута.

«Нас пока этот график не устраивает, мы ведем переговоры. Они нам предлагают забрать бюджетные долги, в частности, местного бюджета. Кстати, долги, хочу отметить, еще прошлого отопительного сезона, который закончился в апреле 2017 года. То есть процесс идет. Мы также там получаем исполнительный лист, и если мы не договариваемся, то мы его предъявляем», — сказал Павел Овчаров.

Он уточнил, что дебиторская задолженность МКП «Теплоснабжение города Пензы» охватывает более 10 периодов, у АО «Пензтеплоснабжение» она копится с декабря 2016 года.