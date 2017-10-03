В Пензе при ремонте теплосетей впервые массово использовали предизолированные трубы ЖКХ

Пенза, 3 октября 2017. PenzaNews. Предизолированные трубы впервые массово применялись при ремонте теплосетей в Пензе прошедшим летом. Об этом сообщил директор Мордовского филиала ПАО «Т Плюс» Александр Суслов, комментируя предварительные итоги программы «Re: Конструкция 2017».

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«Они уже пришли с готовой изоляцией, с защитой от механических повреждений», — пояснил он в ходе встречи с журналистами, состоявшейся в пресс-центре ИА «PenzaNews» во вторник, 3 октября.

Александр Суслов отметил, что использование предизолированных труб имеет целый ряд преимуществ, в частности, снижаются тепловые потери.

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Вместе с тем, по его словам, специалисты столкнулись и с объективными трудностями при их укладке.

«Каналы, которые были рассчитаны на неизолированную трубу, не позволяли умещаться этим [предизолированным] трубам. Приходилось разбирать кирпичную кладку, менять лотки на большие», — сказал директор Мордовского филиала ПАО «Т Плюс».

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в 2017 году компания «Т Плюс» вложила в теплосети Пензы 350 млн. рублей. Из них около 208 млн. рублей было направлено на реализацию инвестпрограммы, предусматривающей перекладку теплосетей на 14 участках.