Саратовская компания проведет оценку состояния мостов Пензе ЖКХ

Пенза, 6 октября 2017. PenzaNews. Договоренность об оценке состояния мостов достигнута между главой администрации Пензы Виктором Кувайцевым и генеральным директором ООО «ВолгаПроектСтройМост» Валерием Котовым в ходе рабочей встречи в пятницу, 6 октября. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Фото: Penza-gorod.ru

«Понимая назревшую необходимость, мы совместно с губернатором приняли решение последовательно, не дожидаясь аварийных ситуаций, заниматься ремонтом мостовых сооружений. Учитывая большой объем средств, а также ситуацию с пропускной способностью, планируем в год выводить в ремонт по одному объекту», — сообщил Виктор Кувайцев.

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Мэр напомнил, что в Пензе завершаются работы на Свердловском мосту, после которого намечено ремонтировать Бакунинский.

Проведение оценки состояния сооружений необходимо, чтобы определить дальнейшую последовательность ремонта.

Компания «ВолгаПроектСтройМост», которая выступит в качестве эксперта, ранее принимала участие в проектировании Бауманского моста и других объектов на территории города.