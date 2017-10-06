Саратовская компания проведет оценку состояния мостов Пензе
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Пенза, 6 октября 2017. PenzaNews. Договоренность об оценке состояния мостов достигнута между главой администрации Пензы Виктором Кувайцевым и генеральным директором ООО «ВолгаПроектСтройМост» Валерием Котовым в ходе рабочей встречи в пятницу, 6 октября. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Фото: Penza-gorod.ru
«Понимая назревшую необходимость, мы совместно с губернатором приняли решение последовательно, не дожидаясь аварийных ситуаций, заниматься ремонтом мостовых сооружений. Учитывая большой объем средств, а также ситуацию с пропускной способностью, планируем в год выводить в ремонт по одному объекту», — сообщил Виктор Кувайцев.
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Мэр напомнил, что в Пензе завершаются работы на Свердловском мосту, после которого намечено ремонтировать Бакунинский.
Проведение оценки состояния сооружений необходимо, чтобы определить дальнейшую последовательность ремонта.
Компания «ВолгаПроектСтройМост», которая выступит в качестве эксперта, ранее принимала участие в проектировании Бауманского моста и других объектов на территории города.