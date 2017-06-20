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Документация на реконструкцию Бакунинского моста в Пензе будет доработана

19:04 | 20.06.2017 | ЖКХ

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Пенза, 20 июня 2017. PenzaNews. Проектно-сметная документация на реконструкцию Бакунинского моста в Пензе, разработанная прошлой осенью, должна быть актуализирована, чтобы к концу 2017 года можно было приступить к работам. Соответствующее поручение дал губернатор Иван Белозерцев в ходе выездного совещания во вторник, 20 июня.

Документация на реконструкцию Бакунинского моста в Пензе будет доработана

Фото: Pnzreg.ru

Он отметил, что данный объект станет своего рода продолжением масштабных работ по ремонту дорог, а также реконструкции двух мостов — Свердловского в Пензе и в Каменке.

«Бакунинский мост также имеет важное значение для обеспечения транспортного сообщения между микрорайонами областного центра, и мы должны начать его ремонт уже в этом году, чтобы жители могли комфортно и безопасно передвигаться как пешком, так и на автотранспорте», — сказал Иван Белозерцев.

С этим согласился мэр Пензы Виктор Кувайцев.

«Бакунинский мост — одна из важных транспортных артерий, которая связывает развивающийся район ГПЗ-24 с центром города. Безусловно, сооружение нуждается в реконструкции, что позволит увеличить его пропускную способность», — отметил глава городской администрации.

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В ходе совещания Иван Белозерцев и Виктор Кувайцев также ознакомились с ходом реконструкции набережной реки Суры, где в настоящее время производится демонтаж плит с откосов и осуществляется подготовка основания нижней прогулочной части набережной.

Впоследствии тротуар и часть откоса будут вымощены гранитными плитами, а верхняя часть склона — укреплена и обустроена бетонной газонной решеткой.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, завершить данный этап работ планируется до конца текущего года.
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