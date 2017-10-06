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Дефекты на дороге в Ахуны устранят по гарантии — Виктор Кувайцев

23:25 | 06.10.2017 | ЖКХ

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Пенза, 6 октября 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев не сомневается, что дефекты в виде появившихся трещин на отремонтированной в 2016 году дороге, ведущей от спорткомплекса «Восток» в поселок Ахуны, будут устранены по гарантии за счет подрядной организации.

Дефекты на дороге в Ахуны устранят по гарантии — Виктор Кувайцев

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«На этой дороге есть сопутствующие пешеходная и велосипедная зона. Она у нас по весне тоже имела дефект. Подрядная организация все это устранила», — сказал мэр после окончания онлайн-конференции в ИА «PenzaNews», отвечая на вопрос главного редактора агентства Павла Полосина о четырехлетнем гарантийном сроке дороги.

«Что касается других каких-то выявленных дефектов, которые были скрытыми: надо вернуться к теме специалиста, который способен это определить. Хорошо, что у нас есть университет архитектуры и строительства, который сотрудничает с нашим департаментом по оценке качества, и у них же есть лаборатория, которая исследует материалы, применяемые при ремонте и строительстве дорог. Что там выявилось и какое надо принять решение, они вынесут свой вердикт. Безусловно, подрядная организация все это исправит, я в этом не сомневаюсь. Но сам факт того, что это произошло, конечно, для меня как для должностного лица в городе носит такой отрицательный характер. Почему? Потому что, безусловно, если этот дефект проявился, значит, где-то что-то мы просмотрели», — прокомментировал собеседник агентства.
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