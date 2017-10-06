Онлайн-конференция с Виктором Кувайцевым: ответы на вопросы Онлайн-конференции

Пенза, 6 октября 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев ответил на вопросы жителей города в ходе онлайн-конференции, организованной на сайте ИА «PenzaNews» в пятницу, 6 октября.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Темой для общения стали основные направления деятельности мэрии Пензы: предварительные итоги реализации социально значимых проектов и программ в 2017 году, а также перспективы развития города.

Всего в адрес Виктора Кувайцева поступило около 30 вопросов, которые прошли предварительную модерацию редакцией агентства.

От одного интернет-пользователя принималось не более двух вопросов.

Подробные ответы на них представлены ниже.

Если Вы не нашли ответ на свой вопрос, пожалуйста, подождите и обновите эту страницу через некоторое время. Ответ готовится к публикации.

Юрий Николаевич Тюрин: Виктор Николаевич, большое спасибо за поддержку и принятие решения по созданию сквера позади дворца единоборств «Воейков». Можно ли ускорить процесс проектирования сквера, а также обозначение геоданных, где и в каких границах будет сквер? Спасибо.

Виктор Кувайцев: По этому вопросу могу сказать следующее. Управлением градостроительства и архитектуры Пензы разработано эскизное предложение сквера, в котором определенно место его размещения. На этой территории предполагается обустроить пешеходные дорожки и бульвар, высадить деревья и кустарники, установить малые архитектурные формы и парковые светильники.

На сегодняшний день в Пензе выполнен расчет стоимости проведения работ по межеванию границ 34 рекреационных территорий, в том числе трех парков и 31 сквера. В этот перечень входит и территория вблизи дворца единоборств. Вопрос о выделении необходимых бюджетных ассигнований на проведение кадастровых работ решается.

В целом муниципалитет в последние два года многое делает по упорядочению использования своей собственности — как земельных участков, так и жилых помещений.

Алексей Николаевич Молебнов: Здравствуйте, Виктор Николаевич! На заводе «ЗИФ» когда-то располагался крупный музей. Сейчас он закрыт. Может быть, стоит взять имеющиеся там исторические материалы и открыть его в одном из учреждений культуры Пензы?

Виктор Кувайцев: Помню такую историю, мы ею тоже заинтересовались. К сожалению, это не наша собственность. Сегодня это завод «ЗИФ Плюс», собственник которого находится не в Пензе. Вместе с тем мы обратились с данным вопросом через все инстанции, чтобы если есть, что сохранить, сделать это.

Анастасия Владимировна Слесарева: Здравствуйте, уважаемый Виктор Николаевич! Недавно в Пензе было высказано предложение открыть памятник [бывшему губернатору Пензенской области Василию] Бочкареву у здания администрации Железнодорожного района. Возможно ли это? И обсуждалась ли идея в администрации города?

Виктор Кувайцев: Такая идея не обсуждалась. Когда ушел из жизни Василий Кузьмич [Бочкарев], было принято решение похоронить его на Аллее славы [Ново-Западного кладбища Пензы], и там же был сооружен памятный монумент. Он сейчас есть.

На градостроительном совете Пензенской области при правительстве региона было рассмотрено предложение о мемориальной доске, которая будет установлена на здании администрации Железнодорожного района.

Комарова О.В.: Здравствуйте! Возможно ли снова пустить городской общественный транспорт в район Согласия (автобусы №1 и №16)? Очень хотелось бы!

Виктор Кувайцев: Отвечу коротко. Пожелания наших жителей куда-то поехать должны укладываться в концепцию, согласно которой автобус — это все-таки городской общественный транспорт. Он не может использоваться как такси. При планировании новых маршрутов учитывается, в частности, по какой улице поедет автобус с точки зрения безопасности, наполняемость общественного транспорта и другие факторы.

Те аукционные процедуры, которые мы сегодня проводим, продиктованы потребностью жителей доехать из спального района в центр деловой активности и обратно.

Я поручу просчитать возможность пуска транспорта, о котором говорится в вопросе. Но еще раз хочу сказать жителям, что должна быть экономическая целесообразность. Мы не можем ездить на троллейбусе с одним пассажиром. Это значит, что когда мы объявляем конкурс, перевозчики просчитывают экономическую целесообразность. При ее отсутствии просто никто не заявляется.

Николай Валентинович Орлов: Здравствуйте, Виктор Николаевич! 3 октября состоялось выездное совещание с участием руководителей управления культуры Пензы и городского комитета КПРФ по подготовке мероприятия по вскрытию капсул с посланиями потомкам. Почему событию предается политическая подоплека? Я имею ввиду то, что в совещании участвовали только представители КПРФ. Возникает вопрос: где руководители других партий, например, «Коммунистов России» или «Коммунистической партии социальной справедливости» (КПСС)?

Виктор Кувайцев: Лично я не занимаюсь организацией этого мероприятия, но отношусь к этому очень ответственно и вот почему. Общество у нас сейчас очень сильно реагирует на каждую несправедливость. Если помните, когда мы готовились ко Дню города, кто-то обозначил и вскрытие капсулы. Помните, какой был резонанс? Это произошло, потому что где-то когда-то это предполагалось.

На данный момент подготовкой этого мероприятия занимается управление культуры Пензы во главе с руководителем Верой Александровной Фейгиной. Насколько мне известно, представители КПРФ сами обратились с этим вопросом. Поэтому я как житель города никакой политической подоплеки в этом не вижу, а как должностное лицо — таких распоряжений [не приглашать другие партии] не давал.

Но однозначно я выступаю за то, чтобы в обсуждении принимали участие разные слои населения, гражданские институты, чтобы мы увидели волю каждого. Поэтому мы уже предупредили управление культуры, чтобы пригласили всех желающих. Такие заинтересованные граждане могут сами обратиться к Вере Александровне Фейгиной.

Сергей Анатольевич Новиков: Здравствуйте! В Арбеково отсутствуют зеленые зоны для семейного отдыха. Есть заброшенная территория, расположенная по адресу: проспект Строителей, 87, 89, 91 и улица Лядова, 44, 46, 48. Ее можно использовать как раз под сквер Арбеково, где можно будет отлично отдохнуть с семьей. В 2018 году будут осуществлены работы по созданию сквера для формирования комфортной городской среды?

Виктор Кувайцев: Надо сказать, чтобы все это знали, хотя мы достаточно много об этом информировали жителей — программа «Формирования комфортной городской среды» принята правительством РФ на период до 2022 года. Она будет действовать, в ней можно участвовать, на сайте управления ЖКХ [и гражданской защиты населения Пензенской области] размещена вся необходимая информация для подачи заявки.

Что касается адреса, который указан в обращении, у дома №87 на проспекте Строителей территория уже определенным образом благоустроена: очищена от бытового мусора, у жилых домов обустроены цветники, установлены малые архитектурные формы. Работы по установке металлического ограждения проведены согласно плану исполнения наказов избирателей депутатом пензенской гордумы Алексеем Валерьевичем Савичевым.

Согласен, что благоустройство городских территорий надо продолжать — по примеру активных горожан и используя возможности, которые дает приоритетный проект.

Юлия Николаевна Барашкина: Я являюсь участником программы переселения из аварийного жилья. Квартира мне была предоставлена в одном из последних построенных домов по улице Новоселов, 101. Пойдя навстречу администрации города, я в начале августа 2017 года подписала согласие на квартиру в доме, который еще не был сдан. 5 сентября 2017 года я получила выписку из постановления администрации Пензы от 31 августа 2017 года №1601/4 о предоставлении мне по договору социального найма квартиры №24. 8 сентября 2017 года я обратилась в департамент ЖКХ, где мной был подписан договор социального найма. Вернуть подписанный договор мне обещали до 15 сентября 2017 года, однако звонок из департамента ЖКХ о готовности договора поступил лишь 25 сентября 2017 года — после моих многочисленных телефонных обращений.

28 сентября 2017 года, выписавшись с предыдущего места жительства, я пришла в департамент ЖКХ за договором. Вместе с договором мне было предложено подписать акт, в котором указано, что жилое помещение, конструкции и санитарно-техническое и иное оборудование находятся в исправном состоянии. Я отказалась подписывать данный документ, считая, что его необходимо подписывать непосредственно в квартире, где я смогу убедиться в том, что подписываю. Мне было сказано, что на месте я буду подписывать еще документ о приемке, а без подписания данного акта я не получу договор соцнайма, такой у них порядок, и все до меня подписывали акт молча. Без договора соцнайма я оставалась без прописки и не могла получить ключи от квартиры. Я была вынуждена подписать акт с указанием, что подписываю «без осмотра».

В этот же день я поехала за ключами от квартиры. Мне выдали один комплект ключей, пояснив, что еще не все работы в квартирах закончены, поэтому я не должна пока менять входную дверь и оставлять в квартире ценные вещи. На мой вопрос, когда все будет завершено, мне было предложено позвонить в пятницу, 6 октября, и узнать, закончены ли работы. Если закончены, то я получу все ключи и смогу заменить дверь и, соответственно, заселиться.

Кроме того, 9 сентября 2017 года я писала заявление об устранении выявленных мной при осмотре квартиры недостатков. Осмотр проводился в присутствии прораба. По состоянию на 28 сентября 2017 года, ни один из указанных недостатков устранен не был. Мне было предложено повторно написать заявление. Таким образом, на сегодняшний день, заключив договор соцнайма, подписав акт о пригодности для проживания жилого помещения, прописавшись в этом помещении, я не могу там проживать, так как у меня нет возможности сидеть дома и сторожить свое имущество. Кроме того, 27 сентября 2017 года мне позвонили из Октябрьского районного суда Пензы и пригласили на предварительное судебное заседания по иску администрации Пензы ко мне о выселении.

Столько унижений, сколько я испытала за два месяца хождения по кабинетам и по стройке, я не испытывала за всю свою жизнь. В чем заключается моя вина в данной ситуации и как мне быть дальше?

Виктор Кувайцев: Юлия Николаевна, если найдет подтверждение то, что все эти похождения, мучения произошли по вине кого-то из должностных лиц, те, безусловно, понесут наказание.

По информации, которая у меня есть, устранение строительных замечаний должно быть выполнено в срок до 10 октября подрядной организацией МУП «Пензгорстройзаказчик». На следующий день мы встретимся с Вами и выясним, решился ли вопрос. То есть 11-го числа мы найдем Вас либо по новому адресу, либо пригласим к себе.

Лучше, конечно, сделать это на месте — посмотреть все вместе с подрядной организацией.

В целом в ситуации необходимо разобраться.

Григорий Колтыгин: Объясните, почему улицу Кривозерье раскапывают каждые две недели, несмотря на то, что в прошлом году был проведен капитальный ремонт труб? И почему «Горводоканал» не принимает никаких мер по восстановлению дорожного полотна? Почему Ваши подчиненные «не замечают» этого безобразия? В итоге по направлению в центр города можно ехать только по одной полосе.

Виктор Кувайцев: Наши специалисты пояснили мне, что за последние 5 лет капитальный ремонт участков инженерных коммуникаций, где осуществляются земляные работы, не проводился. Аварийный ремонт тепловых сетей и сетей водоснабжения осуществляли «Горводоканал» и компания «Т плюс Теплосеть Пенза».

Сразу скажу, что все ресурсоснабжающие организации, которые ведут подобные работы, обязаны провести работы по благоустройству: если это проезжая часть, то в то время, когда это позволяет погода. Мы определили сроки, и в ближайшую неделю на проезжей части все разрытия должны быть устранены.

Что касается специалистов, которые эту работу упустили: мы еще раз призовем их к тому, чтобы они повнимательнее относились к таким вопросам, хотя не все от них зависит. Я думаю, что все это понимают.

Также хотелось бы Григория Колтыгина попросить конкретно указать участок, о котором идет речь в обращении.

Александр Геннадьевич Штырняев: Здравствуйте, уважаемый Виктор Николаевич! Задам вопрос об общественном транспорте. В нашем городе автобусы и троллейбусы принадлежат частникам или в аренде у них. Пенза, пожалуй, единственный город в России, где нет муниципального транспорта. Город загружен маршрутками, и ситуация никак не меняется в сторону увеличения автобусов большой вместимости и троллейбусов. Те 30 газомоторных автобусов, что были приобретены, ситуации не изменили. Этими автобусами заменили старые «ЛиАЗы», которые пошли на списание. Вопрос: когда будет и будет ли создаваться муниципальное транспортное предприятие с автобусами и троллейбусами, чтобы раз и навсегда решить транспортную проблему в городе? Ведь нужно один раз «тряхнуть казной», чтобы закупить порядка 200 автобусов и 100 троллейбусов и забыть об этом на 12–15 лет, как это делается в других регионах.

Виктор Кувайцев: «Тряхнуть» казной мы, к сожалению, пока не можем. При состоянии нашей казны мы благодарны сегодня правительству Пензенской области и губернатору Ивану Александровичу Белозерцеву, который дал нам возможность списать долг перед субъектом [федерации] почти в 1 млрд. рублей, а если быть точным, то 973 млн. рублей. Это позволит нам выполнить свои обязательства перед кредиторами.

Что касается транспортных схем, по которым осуществляются пассажирские перевозки, они предусматривают и автобусы большой вместимости, и малой. Около 1 тыс. автобусов малой вместимости у нас работает на разных маршрутах, но тенденция, которую мы обозначили и в прошлом году поддержали — по замене автобусов малой вместимости на автобусы большой вместимости, нашла свое подтверждение. Мы из года в год прибавляем.

Два маршрута мы уже перевели полностью на автобусы большой вместимости — это перевозчики «Дилижанс» и «Меркурий». Также у нас есть на муниципальном маршруте, который обслуживает Зарю, автобусы средней вместимости.

Сейчас по программе поддержки перевозчики имеют возможность приобрести до 50 автобусов большой вместимости. Этим правом они уже частично воспользовались. 16 новых автобусов приобретено «Меркурием». В общей сложности до конца года их должно быть в пределах 50. Если они [перевозчики] этим правом воспользуются, они получат поддержку из бюджетов области и города, чтобы компенсировать часть затрат на приобретение новых машин. По этой программе мы будем работать дальше.

Что касается муниципального транспортного предприятия, у нас есть «Автохозяйство» [МБУ «Автомобильное транспортное хозяйство»]. Какие-то другие мы создавать не планируем.

Александр Геннадьевич Штырняев: Виктор Николаевич, хочу также пожаловаться Вам на работу автобусного маршрута №99. После банкротства МУП «ППП» данный маршрут обслуживает частное предприятие «Дилижанс». В ноябре 2015 года и в июле 2016 года «Дилижанс» пытался закрыть 99-й маршрут, но мы — народ — его отстояли с Вашей помощью. Тогда в прошлом году Вы сказали, что возьмете работу маршрута под свой непосредственный контроль. Об этом писали местные СМИ. И вот снова «Дилижанс» снимает автобусы с маршрута: вместо положенных 10 автобусов на линии работают 5–6 машин, а это очень мало. Сложно уехать на учебу в ПГАУ [Пензенский государственный аграрный университет] и лицей №25. Автобус стали ждать по 30–40 минут. Пожалуйста, посодействуйте в решении данного вопроса, чтобы на линию выходили 10 автобусов, как и положено.

Виктор Кувайцев: Периодически такие вопросы возникают. 99-й маршрут — на особом контроле, это правда, потому что он был с одним классом машин проторгован, а использовались другие. Мы призывали перевозчика к порядку, и, как правило, у нас это получалось.

Что делается сегодня? У нас есть «Городской диспетчерский центр управления пассажирским транспортом», который в онлайн-режиме отслеживает перемещения машин на маршрутах. Когда у человека возникает соответствующий вопрос, он может позвонить по телефону «горячей линии» +7 (8412) 20-70-59 и узнать интересующую его информацию. Этот телефон должен быть на остановочных павильонах, а если на каких-то нет, обязательно добавим

Если бы мы сейчас знали день и время, когда произошла ситуация, о которой Вы говорите в своем обращении, тогда мы могли бы точно по распечатке проверить данные.

Я благодарен за то, что эта тема поднимается. Надо обязательно с такими информационными сообщениями к нам обращаться, чтобы мы с помощью жителей отслеживали выполнение перевозчиками своих обязательств.

Алексей Андреевич Богородицкий: Уважаемый Виктор Николаевич! В связи с прекращением действия закона о «дачной амнистии» де-факто с июля 2016 года сотни горожан столкнулись с проблемой невозможности узаконения своих строений либо пристроев (в частном секторе) даже в судебном порядке. При этом, по своей сути, данные строения не представляют угрозы жизни и здоровью, не нарушают права муниципалитета. Все упирается в не самый совершенный генплан Пензы, а также документы градостроительного характера, не всегда совпадающие со здравым смыслом.

Механизм публичных слушаний должным образом не работает. Масса вопросов градостроительного характера решается без публичного обсуждения, заявления граждан игнорируются без обсуждений. В то же время нарушение каких-то нормативов даже на 10–20 см иногда становится непреодолимым препятствием для узаконения объекта, который, по сути, совершенно не мешает ни соседям, ни публичным интересам города. И такая ситуация только в Пензе — в районах области, во многих регионах РФ вопросы решаются мирными путями: там и судебная практика другая, и жителям проще донести проблемы до руководства муниципалитетов, а ужесточение закона (ст. 222 ГК РФ) не позволяет решить эти вопросы иначе.

Возможно ли создание при городской администрации либо ГУГиА постоянно действующего общественного совета, либо экспертного совета с привлечением «старой школы» архитекторов, опытных чиновников в отставке, представителей общественности — чтобы оперативно и публично обсуждать вопросы градостроительной деятельности не в отношении крупных застройщиков, а разбирать спорные вопросы по «простым» гражданам и находить те пути, которые отвечали бы простому здравому смыслу? Возможно, с привлечением каких-то надзорных инстанций, чтобы сразу решать вопрос по существу, в том числе с точки зрения проверяющих органов — чтобы хотя бы один нормальный, прозрачный и эффективный канал решения таких проблем создать. Понятно, что идти на уступки гражданам — не всегда, может быть, выгодно — и с точки зрения бюджета, и с точки зрения крупного капитала. Но одной выгодой нельзя мерить работу города. Все-таки такого бесчеловечного законодательства, как сейчас, история не знает. И именно защитить «простого» человека — одна из задач власти.

Виктор Кувайцев: Здесь нужно остановиться на том, что садово-некоммерческим товариществам дано право распоряжаться землей, закрепленной за СНТ. Как правило, правоустанавливающим документом для них раньше являлось решение райисполкома.

В чем сегодня проблема всех СНТ? Раньше у них не было необходимости делать межевание земельных участков и ставить их на кадастровый учет, а сейчас делать это надо. Мы провели большую работу в каждом из дачных товариществ — с председателями, с людьми, которым правление делегировало такие полномочия, чтобы они шли именно по этому пути. Почему это важно? Потому что земельные участки, которые закрепили за дачным массивом, как бы он ни назывался, имеют определенные границы, но они не уточнены. В некоторых случаях получилось, что товарищества за них вышли «вновь прибывающими членами», сумевшими все оформить и зарегистрировать, а те, которые стояли у истоков товарищества — еще в советские времена — посчитали, что имеют пожизненные права, но свидетельства о регистрации у них нет.

Когда к нам приходит такой член СНТ с вопросом о том, как быть, выясняется, что был выбран лимит земельных участков, которые выделялись. Сейчас надо идти по цивилизованному пути — проводить межевание, определять границы и выходить с предложением о новых членах, для которых бы земельные участки выделялись из других фондов. Как правило, это муниципальные земли.

Хотелось бы, чтобы каждое такое садовое товарищество грамотно сопровождалось с правовой точки зрения. «Старой школой» архитекторов мы не пренебрегаем, но нужно учитывать, что земельное законодательство сильно изменилось, поэтому надо больше привлекать юристов и правоведов. Мы готовы это сделать.

Как я уже сказал, мы в каждом районе провели собрания, чтобы разъяснить изменения. Мы, наверное, поступим таким образом: может, по территориальному признаку — по районам — создадим такие советы.

Если Вы не нашли ответ на свой вопрос, пожалуйста, подождите и обновите эту страницу через некоторое время. Ответ готовится к публикации.